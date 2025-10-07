В России предложили создать библиотеку запрещенных книг

В России следует создать хранилище запрещенных книг, чтобы упростить проведение экспертизы подобной литературы, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) профессор Роман Силантьев. Историк предлагает сделать это спецхранилище закрытым ото всех, кроме экспертов, и собирать в нем бумажные экземпляры запрещенных книг или оцифровывать их.

Это поможет правильно цитировать такие книги, ссылаться на них при проведении экспертизы подобной литературы. Иначе потом может случиться, что эти книги попросту не получится найти, или найти с нормальной нумерацией страниц, что затруднит экспертизу, — высказался Силантьев.

Ранее суд в Пскове постановил уничтожить экземпляр «Сатанинской Библии» (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), изъятый у гражданина при попытке ввоза из Эстонии. Книгу нашли у него при досмотре на таможне. На нарушителя составили административные протоколы.

Экстремистской литературой могут признать и книгу бывшего депутата Бориса Вишневского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «Хроники возрожденного Арканара». Это сборник статьей и записей экс-депутата о событиях в российской и петербургской политике за 2008–2015 годы. Суд обнаружил в ней массу провокационных утверждений.