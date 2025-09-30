Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 18:53

Книгу депутата-иноагента хотят признать экстремистским материалом

Петербургская прокуратура добивается запрета книги экс-депутата Вишневского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкт-Петербургский городской суд рассматривает иск о признании экстремистской книги бывшего депутата Бориса Вишневского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Речь идет о книге под названием «Хроники возрожденного Арканара» — это сборник статьей и записей экс-депутата о событиях в российской и петербургской политике за 2008–2015 годы.

Автор представляет Россию как фашизирующееся государство, описывает страну как «империю лицемерия», «третий мир», — указала Лебедева.

По мнению экспертов, Вишневский также призывает в своей книге к насильственному изменению основ конституционного строя России, разжигает вражду и ненависть к людям, исповедующим православие. Иск прокуратуры по поводу книги был подан 15 сентября, рассмотрение назначено на 15 октября.

Ранее суд Петербурга запретил песню группы «Порнофильмы» (лидер группы Владимир Котляров внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «Выключите гимн», ее признали экстремистским материалом. Решение суда было направлено в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки ссылок.

