Раскрыто, почему наемник из Польши променял ВСУ на ВС России

Польский наемник перешел на российскую сторону и вступил в батальон имени Максима Кривоноса ВС РФ для участия в боевых действиях против украинских войск, сообщил бывший военнослужащий ВСУ, а ныне боец этого формирования с позывным Лютик, в беседе с РИА Новости. По его словам, иностранец был рад оказаться в этом батальоне и проявил желание как можно скорее выйти на передовую.

Так сложилось, что он (польский наемник. — NEWS.ru) попал к нам, чем он, кстати, очень доволен и рвется уже в бой. Он, как и мы, против нацизма, фашизма. Говорит, что у него в Польше во времена Великой Отечественной войны нацисты вели себя ужасно, но забыли это. Поэтому, скажем, он пришел сюда бороться именно вот с этим, — сказал Лютик.

Ранее стало известно, что ВСУ сформировали новое подразделение, состоящее из наемников из Латинской Америки, которое получило название «Специальная латинская бригада». На одном из вариантов эмблемы части указано ее название на украинском и английском языках, рядом изображены орел в цветах украинского флага и сова. В другой версии логотипа присутствуют флаги 11 государств Южной Америки и Мексики.