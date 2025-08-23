Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 07:38

К ВСУ присоединилось новое подразделение наемников

Новое подразделение наемников «Специальная латинская бригада» появилось в ВСУ

Ряды ВСУ пополнило новое подразделение латиноамериканских наемников под названием «Специальная латинская бригада». Согласно информации, опубликованной на странице подразделения в социальной сети Х, СБЛ — это новая бригада, укомплектованная латиноамериканским и испаноговорящим личным составом.

На одной из версий логотипа бригады содержится название подразделения на английском и украинском языках, а также изображение орла в цветах украинского флага и совы. Другая версия логотипа содержит изображение флагов 11 государств Южной Америки, а также Мексики. На страницах СБЛ соцсетях опубликовано приглашение присоединиться к подразделению с указанием контактного номера телефона с кодом Перу.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили полигон колумбийских наемников в Сумской области. Его обнаружили по наводке жителей села Алексеевка, которые жаловались на забиравшихся в заброшенные дома в поисках еды иностранцев-мародеров. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого стало известно, что Киев скрывает факты перехода граждан европейских стран на сторону российских войск в ходе СВО. «Особо охраняемой» является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с украинскими националистами граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств ЕС.

ВСУ
Украина
наемники
Латинская Америка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России запретили сайты с книгами политолога, который писал про Украину
К ВСУ присоединилось новое подразделение наемников
В США разъяснили отставку заместителя главы Минфина
В Италии раскрыли, какая иллюзия о Евросоюзе развеялась с приходом Трампа
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 августа: инфографика
КНДР обвинила Южную Корею в провокационной стрельбе у границы
Над тремя регионами России сбили семь украинских беспилотников
Синоптики предупредили о возможном влиянии урагана в США на Россию
Ростовскую область охватили пожары из-за БПЛА
«Он президент ничего»: во Франции оспорили легитимность Зеленского
Приставы начали конфисковывать имущество известного певца
Холод с осенними дождями: какой будет погода в России 25–29 августа
Автобус с туристами перевернулся в США
Сформировали огневые карманы для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 августа
В Канаде «приговорили к расстрелу» 400 страусов
«Катастрофа»: Украине сделали мрачный прогноз из-за плана Трампа
Завтракаем по-французски: готовим пышный омлет «Пуляр»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 августа 2025 года
Новые СИЗО могут появиться в России
Новые владельцы имущества российского блогера пойдут на допрос
Дальше
Самое популярное
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети
Общество

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.