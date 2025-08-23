Ряды ВСУ пополнило новое подразделение латиноамериканских наемников под названием «Специальная латинская бригада». Согласно информации, опубликованной на странице подразделения в социальной сети Х, СБЛ — это новая бригада, укомплектованная латиноамериканским и испаноговорящим личным составом.

На одной из версий логотипа бригады содержится название подразделения на английском и украинском языках, а также изображение орла в цветах украинского флага и совы. Другая версия логотипа содержит изображение флагов 11 государств Южной Америки, а также Мексики. На страницах СБЛ соцсетях опубликовано приглашение присоединиться к подразделению с указанием контактного номера телефона с кодом Перу.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили полигон колумбийских наемников в Сумской области. Его обнаружили по наводке жителей села Алексеевка, которые жаловались на забиравшихся в заброшенные дома в поисках еды иностранцев-мародеров. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого стало известно, что Киев скрывает факты перехода граждан европейских стран на сторону российских войск в ходе СВО. «Особо охраняемой» является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с украинскими националистами граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств ЕС.