СВР раскрыла правду о европейцах на СВО, которую пытается скрыть Киев СВР: Киев скрывает факт перехода европейцев на сторону России в ходе СВО

Украинские власти скрывают факты перехода граждан европейских стран на сторону российских войск в ходе специальной военной операции, сообщила пресс-служба Службы внешней разведки РФ. В ведомстве утверждают, что Киев систематически замалчивает информацию о добровольном участии европейских антифашистов в боевых действиях.

«Особо охраняемой» является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с украинскими националистами граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза, которые позиционируют себя в качестве ближайших «друзей» Украины, — сказано в пресс-релизе.

Согласно данным разведки, Киев применяет особую процедуру в отношении захваченных в плен европейских добровольцев. Вместо включения их в списки для обмена украинские власти тайно передают их странам происхождения под обязательство о неразглашении информации.

Ранее СВР сообщила, что на стороне ВСУ остались лишь наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В ведомстве подчеркнули, что иностранцы готовы сражаться в рядах ВСУ, так как их государства «доведены до нищеты неоколониальными практиками западных глобалистов».

Прежде сообщалось, что внутри Североатлантического альянса возникли существенные разногласия по мандату так называемых сил сдерживания, которые Блок обещает послать на Украину в случае прекращения там боевых действий. По словам источника, страны Альянса не могут выяснить, что они должны предпринять, если случайно попадут под обстрел, — эвакуироваться или войти в конфликт.