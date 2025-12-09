Политолог раскрыл, чем обернутся для ЕС угрозы Каллас в адрес Китая

Политика давления ЕС на Китай ударит в первую очередь по самим европейцам, заявил NEWS.ru директор Института нового общества, политолог Василий Колташов. По его словам, инициативы, подобные угрозам главы евродипломатии Каи Каллас, приведут к ответным мерам со стороны КНР. Однако он подчеркнул, что инициаторов такой политики возможные последствия для экономик Евросоюза не беспокоят.

Надо сказать, что Каллас, которая говорит о возможности ЕС надавить на КНР, это не политик, не мыслитель и не стратег. Она воспроизводит то, что должна произнести. В данном случае у ЕС, как расходного материала Запада, действительно есть рычаги влияния на Китай. Например, Евросоюз может отказываться от китайских товаров или ввести пошлины. Вот только Китай ответит тем же. Европейская промышленность упадет, сельхозпроизводители пострадают. Но Каллас, как и многих других политиков, это не волнует. Главное, это попытаться навредить китайской экономике, — пояснил Колташов.

Ранее Каллас заявила, что у Евросоюза больше рычагов для давления на Китай, чем многие думают. По ее словам, страны сообщества значительно влияют на мировую экономику.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что ЕС может ввести торговые пошлины на китайские товары из-за проблемы торгового дефицита между Евросоюзом и КНР. По его словам, это может произойти в ближайшие месяцы.