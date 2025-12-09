ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 16:32

«Больше рычагов»: Каллас рассказала о возможностях ЕС надавить на Китай

Каллас: у ЕС много рычагов давления на Китай

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press
У Евросоюза больше рычагов давления на Китай, чем многие думают, заявила во время заседания Европарламента глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она отметила, что страны сообщества значительно влияют на мировую экономику.

У нас больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать, — сказала Каллас.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на иностранные товары заметно усилило национальную безопасность Соединенных Штатов. По его словам, страна стала самой финансово сильной страной в мире благодаря тарифам.

Глава Белого дома также считает, что многие европейские страны вскоре станут нежизнеспособными. Он отметил, что причиной такого развития событий может стать катастрофическая миграционная политика Брюсселя.

До этого стало известно, что новая Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов вызвала резкое недовольство среди европейских политиков. По информации СМИ, источник был «в ярости» после ознакомления с документом и назвал содержащиеся в нем обвинения в адрес Европы «очень тревожными».

Евросоюз
Кая Каллас
Китай
Европарламент
