Новая стратегия США привела Европу в ярость

Новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов вызвала резкое недовольство среди европейских политиков, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из Европы. По информации издания, источник был «в ярости» после ознакомления с документом и назвал содержащиеся в нем обвинения в адрес Европы «очень тревожными».

При этом чиновник признал, что позиция президента США Дональда Трампа слишком сильна, чтобы европейские страны могли предпринять что-либо серьезное. По его мнению, они ограничатся лишь несколькими символическими дипломатическими протестами.

Ранее сообщалось, что американский конгресс может одобрить выделение Украине $800 млн (около 60,8 млрд рублей) на 2026–2027 годы. Соответствующий пункт содержится в законопроекте об оборонном бюджете. Согласно документу, министр обороны США также обязан будет информировать обе палаты Конгресса о любой приостановке или прекращении передачи разведывательных данных Киеву.

Кроме того, бизнесмен Дональд Трамп — младший допустил, что его отец, действующий президент США, может отказаться от дальнейшей поддержки Украины. На Дохийском форуме он указал на проблему коррупции в этой стране. Также он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что из-за конфликта тот «стал почти божеством» для левых сил, игнорирующих недостатки его администрации.