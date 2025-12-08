ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:49

Новая стратегия США привела Европу в ярость

Politico: новая стратегия нацбезопасности США разозлила Европу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов вызвала резкое недовольство среди европейских политиков, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из Европы. По информации издания, источник был «в ярости» после ознакомления с документом и назвал содержащиеся в нем обвинения в адрес Европы «очень тревожными».

При этом чиновник признал, что позиция президента США Дональда Трампа слишком сильна, чтобы европейские страны могли предпринять что-либо серьезное. По его мнению, они ограничатся лишь несколькими символическими дипломатическими протестами.

Ранее сообщалось, что американский конгресс может одобрить выделение Украине $800 млн (около 60,8 млрд рублей) на 2026–2027 годы. Соответствующий пункт содержится в законопроекте об оборонном бюджете. Согласно документу, министр обороны США также обязан будет информировать обе палаты Конгресса о любой приостановке или прекращении передачи разведывательных данных Киеву.

Кроме того, бизнесмен Дональд Трамп — младший допустил, что его отец, действующий президент США, может отказаться от дальнейшей поддержки Украины. На Дохийском форуме он указал на проблему коррупции в этой стране. Также он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что из-за конфликта тот «стал почти божеством» для левых сил, игнорирующих недостатки его администрации.

Евросоюз
Дональд Трамп
США
нацбезопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк
В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме
Под Москвой спилили главную новогоднюю елку страны
Призвавшую НАТО к перевороту в России организацию признали террористической
Фаза Луны сегодня, 8 декабря: не разводимся, не даем в долг, не общаемся
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.