08 декабря 2025 в 08:28

Раскрыта сумма, которую США потратят на Украину в 2026–2027 годах

США планируют направить Украине $800 млн в 2026–2027 годах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
США планируют направить Украине $800 млн (60,8 млрд рублей) в 2026–2027 годах, следует из законопроекта палаты представителей об оборонном бюджете, который рассмотрят на текущей неделе. Кроме того, согласно документу, глава Пентагона должен будет докладывать обеим палатам конгресса о приостановке или прекращении передачи Киеву разведданных.

На 2026 финансовый год — $400 млн (30,4 млрд рублей. — NEWS.ru). На 2027 финансовый год — $400 млн, — говорится в законопроекте.

Ранее заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что европейские государства с 2022 по 2024 год потратили на закупку российского газа больше средств, чем выделили на помощь Украине за тот же период. Так он ответил военному аналитику Джимми Раштону в соцсети Х на свой пост о недавней поездке в Брюссель. В публикации сказано, что она его разочаровала.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что конфискация замороженных активов России подорвет основу финансовой системы ЕС и приведет к «самоубийству европейской цивилизации». Он считает, что также Евросоюз разрушается неконтролируемой миграцией, ростом преступности и экономическим спадом.

