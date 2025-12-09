ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 15:10

Трамп увидел катастрофу в политике Евросоюза

Трамп: многие страны Европы скоро станут нежизнеспособными из-за миграции

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Многие европейские страны вскоре станут нежизнеспособными, заявил американский президент Дональд Трамп. По словам хозяина Белого дома, которые приводит Politico, причиной такого развития событий может стать катастрофическая миграционная политика Брюсселя.

Если так продолжится, <...>, я думаю, что многие из этих стран вскоре перестанут быть жизнеспособными странами. Их миграционная политика — это катастрофа. То, что они делают с миграцией — это катастрофа, — отметил он.

До этого сообщалось, что новая Стратегия национальной безопасности США шокировала Европу. В частности, страны ЕС были представлены в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экс-президент США Джо Байден устроил коллапс в мире и едва не довел ситуацию до ядерной войны. Он также обвинил американского политика в позорном бегстве с выборов и наличии личных интересов на Украине.

