23 августа 2025 в 04:35

Российские военные вплотную подошли к стратегически важному городу в ДНР

Марочко: российские бойцы закрепились на западе Константиновки в Донбассе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись к городу Константиновка в Донецкой Народной Республике и закрепились на его западных окраинах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС. По его словам, российские бойцы уже заняли позиции на двух улицах города — Бухарской и Вокзальной.

Наши военнослужащие вплотную подошли к Константиновке. <….> Уже зашли на окраины Константиновки и закрепились в западной части, — указал Марочко.

В настоящее время продолжаются ожесточенные боестолкновения в этом районе. Несмотря на сопротивление противника, российские военнослужащие удерживают ранее занятые рубежи и продолжают укреплять свои позиции.

Эксперт отметил, что продвижение российских подразделений осуществляется при поддержке артиллерии и авиации. Занятие позиций на западных подступах к Константиновке имеет важное стратегическое значение для дальнейшего развития наступления. Ситуация в районе остается напряженной, боевые действия продолжаются с переменной интенсивностью.

Ранее сообщалось, что российские военные подразделения ведут постоянный мониторинг передвижений украинских формирований в районе реки Днепр. Круглосуточное наблюдение позволяет оперативно реагировать на любые попытки противника совершить переправу.

