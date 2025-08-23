Российские военные вплотную подошли к стратегически важному городу в ДНР Марочко: российские бойцы закрепились на западе Константиновки в Донбассе

Подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись к городу Константиновка в Донецкой Народной Республике и закрепились на его западных окраинах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС. По его словам, российские бойцы уже заняли позиции на двух улицах города — Бухарской и Вокзальной.

Наши военнослужащие вплотную подошли к Константиновке. <….> Уже зашли на окраины Константиновки и закрепились в западной части, — указал Марочко.

В настоящее время продолжаются ожесточенные боестолкновения в этом районе. Несмотря на сопротивление противника, российские военнослужащие удерживают ранее занятые рубежи и продолжают укреплять свои позиции.

Эксперт отметил, что продвижение российских подразделений осуществляется при поддержке артиллерии и авиации. Занятие позиций на западных подступах к Константиновке имеет важное стратегическое значение для дальнейшего развития наступления. Ситуация в районе остается напряженной, боевые действия продолжаются с переменной интенсивностью.

Ранее сообщалось, что российские военные подразделения ведут постоянный мониторинг передвижений украинских формирований в районе реки Днепр. Круглосуточное наблюдение позволяет оперативно реагировать на любые попытки противника совершить переправу.