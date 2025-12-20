Новый год-2026
На Западе прочли между строк послание Путина на прямой линии

The Guardian: Путин не изменил жесткую позицию по Украине

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отвечая на вопросы во время пресс-конференции «Итоги года» в Гостином дворе, президент России Владимир Путин подтвердил неизменную и твердую позицию по Украине, обратила внимание британская газета The Guardian. Журналисты пришли к выводу, что российский лидер будет добиваться выполнения всех ранее поставленных условий Москвы.

Путин занял жесткую позицию <…>, вновь подчеркнув решимость продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы, — говорится в публикации.

Представители СМИ отметили, что Путин вновь назвал план Евросоюза по конфискации замороженных российских активов грабежом. Российский президент также предупредил о возможном судебном иске.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе итоговой пресс-конференции отметил серьезные и искренние усилия Трампа по завершению конфликта. Российский лидер также добавлял, что Москва готова к прекращению украинского конфликта, но только при условии обеспечения ее безопасности.

До этого западные СМИ пришли к выводу, что прямая линия с Путиным вызвала повышенный интерес в европейских столицах на фоне поисков путей урегулирования кризиса. Его пресс-конференция стала ключевым событием для мировой политической аналитики.

