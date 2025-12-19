Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 21:16

Западные СМИ указали на значимость заявлений Путина на «Итогах года»

NBC и Parisien отметили масштаб и значимость вопросов на «Итогах года» с Путиным

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Крупнейшие западные СМИ внимательно проанализировали ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, обратило внимание РИА Новости. Их главный вывод — событие охватило невероятный спектр вопросов: от геополитики до бытовых проблем.

Американские телеканалы NBC и CNN, а также французская газета Le Parisien отметили, что российский лидер затронул темы от украинского конфликта и экономики до дорог и даже инопланетян. Издание Politico назвало мероприятие интересным зрелищем. Особое внимание вызвали заявления о готовности России обсуждать безопасность на украинских выборах и сигнал Европе о расхождении с курсом США. При этом тон задали серьезные вопросы.

Кремль тщательно отбирает вопросы, которые позволяют Путину прокомментировать самые серьезные проблемы, с которыми Россия сегодня сталкивается, — пишет американская газета New York Times.

По мнению немецкого Bild, прямая линия с Путиным вызвала повышенный интерес в европейских столицах на фоне поисков путей урегулирования кризиса. Пресс-конференция, по мнению немецких журналистов, вновь подтвердила свою роль как ключевого события для мировой политической аналитики.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш указал, что по итогам прямой линии российские власти получили набор конкретных тезисов и цифр, которые важно привести к исполнению. По его словам, президент России в ходе диалога с народом успел затронуть большое количество разных тем.

Владимир Путин
пресс-конференции
СМИ
Россия
