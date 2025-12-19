19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»

Западные СМИ указали на значимость заявлений Путина на «Итогах года» NBC и Parisien отметили масштаб и значимость вопросов на «Итогах года» с Путиным

Крупнейшие западные СМИ внимательно проанализировали ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, обратило внимание РИА Новости. Их главный вывод — событие охватило невероятный спектр вопросов: от геополитики до бытовых проблем.

Американские телеканалы NBC и CNN, а также французская газета Le Parisien отметили, что российский лидер затронул темы от украинского конфликта и экономики до дорог и даже инопланетян. Издание Politico назвало мероприятие интересным зрелищем. Особое внимание вызвали заявления о готовности России обсуждать безопасность на украинских выборах и сигнал Европе о расхождении с курсом США. При этом тон задали серьезные вопросы.

Кремль тщательно отбирает вопросы, которые позволяют Путину прокомментировать самые серьезные проблемы, с которыми Россия сегодня сталкивается, — пишет американская газета New York Times.

По мнению немецкого Bild, прямая линия с Путиным вызвала повышенный интерес в европейских столицах на фоне поисков путей урегулирования кризиса. Пресс-конференция, по мнению немецких журналистов, вновь подтвердила свою роль как ключевого события для мировой политической аналитики.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш указал, что по итогам прямой линии российские власти получили набор конкретных тезисов и цифр, которые важно привести к исполнению. По его словам, президент России в ходе диалога с народом успел затронуть большое количество разных тем.