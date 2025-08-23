Российские силы круглосуточно контролируют перемещения ВСУ у одной из рек

Российские военные подразделения ведут постоянный мониторинг передвижений украинских формирований в районе реки Днепр, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Круглосуточное наблюдение позволяет оперативно реагировать на любые попытки противника совершить переправу.

При обнаружении противника на него немедленно обрушивается огневое воздействие с использованием ударных FPV-дронов и артиллерийских подразделений. Такая тактика позволяет эффективно предотвращать попытки форсирования реки.

Наши войска круглосуточно контролируют Днепр и при обнаружении противника на него обрушивается вся огневая мощь ударных FPV-дронов и артиллерии, — сказал собеседник агентства.

По информации источников, украинские формирования несут значительные потери при каждой попытке пересечения реки. Представитель силовых структур также отметил, что командование ВСУ зачастую направляет на такие опасные операции военнослужащих с хронической алкогольной зависимостью и нарушителей воинской дисциплины. Российские подразделения продолжают сохранять полный контроль над акваторией, предотвращая любые попытки несанкционированного пересечения водной преграды.

Ранее капитан 1 ранга военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ благодаря опыту и падению уровня воды в Днепре смогут форсировать эту реку в южной или северной части Херсонской области. По его словам, ВСУ во многих местах могут ожидать сюрпризы.