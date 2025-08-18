Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 15:52

Военэксперт раскрыл, смогут ли ВС РФ форсировать Днепр

Военэксперт Дандыкин: ВС РФ смогут форсировать Днепр

Фото: МО РФ

ВС РФ благодаря опыту и падению уровня воды в Днепре смогут форсировать эту реку в южной или северной части Херсонской области, рассказал в беседе с NEWS.ru капитан I ранга, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ во многих местах могут ожидать сюрпризы.

После того, что ВСУ сотворили с Каховской плотиной и ГЭС, упал уровень Днепра. Тогда произошла экологическая катастрофа. Водохранилище сейчас проще форсировать. Тем более, в российской армии накоплен огромный опыт формирования рек еще с Великой Отечественной войны. На этой огромной линии боевого соприкосновения их могут ожидать сюрпризы везде, от юга до севера, — заявил Дандыкин.

Поэтому у ВСУ есть опасения, что Россия может форсировать Днепр, отметил эксперт. Сейчас же противник пытается высаживать десанты, но безуспешно, отметил он.

На то и щука, чтоб карась не дремал. Конечно, Херсонская область за Днепром тоже закреплена в Конституции России. А с какой стороны туда заходить и как действовать — это уже решение Генштаба и соответствующих группировок. Тут речь о группировке Днепр, во главе которой стоит очень опытный военачальник, командующий ВДВ Михаил Теплинский. Там постоянно идет разведка. Враг тоже пытается действовать, высаживать группы, но ничего не получается, — отметил он.

Ранее Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по базе украинских войск в Очакове. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, именно там командование ВСУ готовило десант на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Херсон
Днепр
переправы
СВО
