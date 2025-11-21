Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»

Подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России, действующие на Херсонском направлении, обзаведутся безэкипажными катерами, сравнимыми по мощности с баллистическими ракетами «Искандер», сообщают «Известия» со ссылкой на источники. Как предположил председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев, их могут задействовать для уничтожения речного флота противника.

Если будет принято решение о форсировании Днепра, безэкипажные катера поучаствуют и в этой операции. Будут уничтожать вражеский речной флот, состоящий из катеров, прикрывать десантные силы, — сказал он.

Уточняется, что благодаря безэкипажным катерам подразделения ВДВ смогут более эффективно вести бои в акватории Днепра. Кроме того, техника может быть задействована при мониторинге ситуации в сложных погодных условиях.

Ранее председатель совета директоров Airbus Рене Оберман призвал европейские страны приобрести и разместить тактическое ядерное оружие. Так он рассчитывает ответить на предполагаемую угрозу со стороны российских «Искандеров».