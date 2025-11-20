ЕС призвали разместить ядерное оружие из страха перед «Искандером» Глава Airbus призвал ЕС разместить тактическое ядерное оружие в Европе

Европейские страны должны приобрести и разместить тактическое ядерное оружие, заявил председатель совета директоров Airbus Рене Оберман. По данным Reuters, так глава компании рассчитывает ответить на предполагаемую угрозу со стороны российских «Искандеров». Размещение более 500 тактических ядерных боеголовок на ракетах в Калининградской области он назвал ахиллесовой пятой для ЕС.

Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства-члены ЕС должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, включая, в первую очередь, тактический уровень, — подчеркнул Оберман.

Глава компании убежден, что это станет весомым признаком сдерживания. Такое предложение Оберман озвучил на Берлинской конференции по безопасности.

Ранее постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва выразила готовность возобновить переговоры с США по теме сокращения ядерных вооружений. Однако текущую ситуацию в этом направлении он описал фразой: «для танго нужны двое».