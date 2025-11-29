День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 17:00

В Росавиации отреагировали на директиву о проблеме в самолетах Airbus

Росавиация: директива Airbus по обновлению ПО не касается российских бортов A320

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Предварительный анализ директивы Airbus, обязывающей немедленно обновить программное обеспечение самолетов, показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, ведомство вместе с Минтрансом РФ держит ситуацию на контроле. Он также назвал безопасность ключевым приоритетом для всей авиатранспортной системы России.

Об эксплуатации А320. Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями, — говорится в сообщении.

Ранее одна из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) объявила об отмене 95 внутренних рейсов из-за проблем с самолетами Airbus A320 европейского производства. Отмена затронула около 13 200 пассажиров. Дефект возник после того, как концерн Airbus сообщил о выявленной проблеме: солнечное излучение оказывает пагубное воздействие на работу электроники и программного обеспечения на борту.

Россия
Росавиация
самолеты
Airbus
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, когда в декабре ждать снега
Диета «Стол № 7»: полная таблица продуктов, меню на неделю и рецепты
Полицейские приблизились к разгадке убийства 30-летней давности
Раскрыты детали отъезда Ермака на фронт
«Мы открыли двери»: Орбан раскрыл, что было достигнуто на встрече с Путиным
В Польше напомнили, для чего создали НАТО
Что известно о блокировке Roblox в России: причины, заявление РКН
Сельдь под шубой с яблоком: свежий секрет старого рецепта
В России наблюдается бум на интимные стрижки
В Раде объяснили цель внезапно собравшегося на фронт Ермака
Лазарев оказался под капельницей
В США раскрыли, какие последствия грозят Зеленскому после отставки Ермака
Москва преобразилась к Новому году: сказочные кадры похорошевшей столицы
Юлия Пересильд впервые высказалась о романе дочери с Дмитриенко
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг с вопиющим контентом
Россию потряс уход олимпийской звезды конькобежного спорта
Франция победила в первой гонке Кубка мира по биатлону
Витас снизил стоимость выступлений в России перед новогодними корпоративами
Собчак и Лолиту связали с крупной аферой на Бали
Цены на ЖКХ вырастут в два раза для одной категории абонентов
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.