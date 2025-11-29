В Росавиации отреагировали на директиву о проблеме в самолетах Airbus

В Росавиации отреагировали на директиву о проблеме в самолетах Airbus Росавиация: директива Airbus по обновлению ПО не касается российских бортов A320

Предварительный анализ директивы Airbus, обязывающей немедленно обновить программное обеспечение самолетов, показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, ведомство вместе с Минтрансом РФ держит ситуацию на контроле. Он также назвал безопасность ключевым приоритетом для всей авиатранспортной системы России.

Об эксплуатации А320. Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями, — говорится в сообщении.

Ранее одна из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) объявила об отмене 95 внутренних рейсов из-за проблем с самолетами Airbus A320 европейского производства. Отмена затронула около 13 200 пассажиров. Дефект возник после того, как концерн Airbus сообщил о выявленной проблеме: солнечное излучение оказывает пагубное воздействие на работу электроники и программного обеспечения на борту.