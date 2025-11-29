День матери
Из-за проблем с самолетами Airbus отменили 95 рейсов

Авиакомпания All Nippon Airways отменила рейсы Airbus из-за технических проблем

Airbus A320 Airbus A320 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Одна из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) объявила об отмене 95 внутренних рейсов из-за проблем с самолетами Airbus A320 европейского производства, сообщает BFMTV. Отмена рейсов затронула около 13 200 пассажиров.

Компания принесла извинения за доставленные неудобства и пообещала решить проблему в кратчайшие сроки. Дефект возник после того, как концерн Airbus сообщил о выявленной проблеме: солнечное излучение оказывает пагубное воздействие на критически важные данные для управления полетами.

Авиапарк ANA включает 34 таких самолета, на проверку каждого из которых требуется около четырех часов. Японское общественное телевидение отмечает, что часть отмен может затронуть и рейсы, запланированные на воскресенье, 30 ноября. Другой крупный японский перевозчик, Japan Airlines (JAL), самолеты А320 не эксплуатирует.

Ранее корпорация Airbus сообщила, что экстренно отзывает «значительное количество» самолетов семейства A320 по всему миру для срочного обновления программного обеспечения. По оценкам аналитиков, в срочной замене ПО нуждаются около 6 тыс. самолетов A320, что составляет более половины всего мирового парка данной серии.

