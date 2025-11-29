День матери
29 ноября 2025 в 01:34

Airbus сообщил о массовом отзыве самолетов A320 для замены ПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европейская авиастроительная корпорация Airbus отзывает «значительное количество» самолетов семейства A320, находящихся в эксплуатации. В компании отметили, что были выявлены серьезные проблемы в системах управления, передает Reuters.

В срочной замене ПО нуждаются около 6 тысяч самолетов A320, это более половины всего мирового парка. В частности, солнечное излучение может искажать данные, критически важные для работы управления полетом.

Ранее легкий многоцелевой самолет ЛМС-192 «Освей» с российскими двигателями ВК-800 подали на сертификацию в Росавиацию и Авиарегистр РФ. Как сообщает ведомство, макетная комиссия успешно пройдена, а получение документа запланировано на 2029 год. Публике облик двухмоторного 19-местного самолета «Освей» впервые представили в сентябре на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске.

До этого начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого» Герой России Сергей Богдан заявил, что первый полет новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на начало 2026 года. В настоящее время машина находится в сборочном цехе, где ведутся ее завершающие доработки.

