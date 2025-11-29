Airbus сообщил о массовом отзыве самолетов A320 Airbus сообщил о массовом отзыве самолетов A320 для замены ПО

Европейская авиастроительная корпорация Airbus отзывает «значительное количество» самолетов семейства A320, находящихся в эксплуатации. В компании отметили, что были выявлены серьезные проблемы в системах управления, передает Reuters.

В срочной замене ПО нуждаются около 6 тысяч самолетов A320, это более половины всего мирового парка. В частности, солнечное излучение может искажать данные, критически важные для работы управления полетом.

