В России начали сертификацию нового самолета В Росавиацию подали заявку на сертификацию легкомоторного самолета «Освей»

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-192 «Освей» с российскими двигателями ВК-800 подали на сертификацию в Росавиацию и Авиарегистр РФ. Как сообщает ведомство, макетная комиссия успешно пройдена, а получение документа запланировано на 2029 год.

Заявка на сертификацию легкого многоцелевого двухмоторного самолета ЛМС-192 «Освей» с двигателями ВК-800 подана. Макетная комиссия пройдена. <...> Получение сертификата типа ВС запланировано на 2029 год, — говорится в сообщении.

Публике облик двухмоторного 19-местного самолета «Освей» впервые представили в сентябре на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске. Проект позиционируется как оптимальное воздушное судно для местных и региональных линий, способное выполнять задачи любого типа. Создание опытного образца запланировано на 2026 год.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что режим временного ввоза иностранных самолетов в России необходимо прекратить. Он аргументировал это тем, что в противном случае произойдет диспаритет для собственного производства и импорта.