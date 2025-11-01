Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 21:16

В России начали сертификацию нового самолета

В Росавиацию подали заявку на сертификацию легкомоторного самолета «Освей»

Макет лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-192 «Освей», представленный Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Минске Макет лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-192 «Освей», представленный Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Минске Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-192 «Освей» с российскими двигателями ВК-800 подали на сертификацию в Росавиацию и Авиарегистр РФ. Как сообщает ведомство, макетная комиссия успешно пройдена, а получение документа запланировано на 2029 год.

Заявка на сертификацию легкого многоцелевого двухмоторного самолета ЛМС-192 «Освей» с двигателями ВК-800 подана. Макетная комиссия пройдена. <...> Получение сертификата типа ВС запланировано на 2029 год, — говорится в сообщении.

Публике облик двухмоторного 19-местного самолета «Освей» впервые представили в сентябре на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске. Проект позиционируется как оптимальное воздушное судно для местных и региональных линий, способное выполнять задачи любого типа. Создание опытного образца запланировано на 2026 год.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что режим временного ввоза иностранных самолетов в России необходимо прекратить. Он аргументировал это тем, что в противном случае произойдет диспаритет для собственного производства и импорта.

самолеты
Россия
сертификаты
Росавиация
