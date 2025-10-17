Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 13:56

В России предложили сократить ввоз иностранных самолетов

Алиханов выступил за прекращение режима временного ввоза иностранных самолетов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Режим временного ввоза иностранных самолетов в России необходимо прекратить, такое мнение на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам высказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он аргументировал это тем, что в противном случае произойдет диспаритет для собственного производства и импорта, передает ТАСС.

Нам необходимо прекращать режим временного ввоза. Может быть, не сию секунду, <…>, но в момент, когда мы будем уже иметь сертифицированные машины. Нам совершенно точно нужно уже сейчас декларировать отмену этих льготных режимов для импорта, — убежден Алиханов.

Он напомнил, что режим временного ввоза самолетов действует в России десятилетиями. По мнению Алиханова, частично это привело к практически невозможности развития собственного авиастроения в стране.

Ранее Алиханов заявил, что в 2025 году на развитие робототехники было направлено меньше 2,5 млрд рублей. Однако, по его словам, в последующие годы власти хотят выделить больше средств на соответствующее направление.

Минпромторг
Антон Алиханов
самолеты
лайнеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия стала рекордсменом по поставкам морепродуктов в одну страну
Психолог раскрыла, как преодолеть постоянное чувство вины
На чердаке в Британии нашли фарфоровую вазу XV века за £130 тыс.
Уфолог предположил, как НЛО мог похитить семью Усольцевых
«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников
Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и стал угрожать ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.