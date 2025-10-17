В России предложили сократить ввоз иностранных самолетов

Режим временного ввоза иностранных самолетов в России необходимо прекратить, такое мнение на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам высказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он аргументировал это тем, что в противном случае произойдет диспаритет для собственного производства и импорта, передает ТАСС.

Нам необходимо прекращать режим временного ввоза. Может быть, не сию секунду, <…>, но в момент, когда мы будем уже иметь сертифицированные машины. Нам совершенно точно нужно уже сейчас декларировать отмену этих льготных режимов для импорта, — убежден Алиханов.

Он напомнил, что режим временного ввоза самолетов действует в России десятилетиями. По мнению Алиханова, частично это привело к практически невозможности развития собственного авиастроения в стране.

Ранее Алиханов заявил, что в 2025 году на развитие робототехники было направлено меньше 2,5 млрд рублей. Однако, по его словам, в последующие годы власти хотят выделить больше средств на соответствующее направление.