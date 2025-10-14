Алиханов раскрыл направленную в 2025 году на роботизацию сумму Алиханов: в 2025 году на роботизацию направили менее 2,5 млрд рублей

Меньше 2,5 млрд рублей было направлено в нынешнем году на развитие робототехники в стране, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов во время выступления в ходе правительственного часа в Госдуме. Однако, по его словам, в последующие годы власти хотят выделить больше средств на соответствующее направление. В частности, в 2026-2028 годах будет направлено около 43 млрд рублей на меры поддержки по роботизации.

В этом году чуть меньше двух с половиной миллиардов рублей именно по части робототехники было направлено на меры поддержки. Тем не менее, в следующей трехлетке, во внесенном в проекте бюджета на 2026-2028 годы, цифры уже совсем другие, — отметил он.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что банки будут сокращать штат на фоне введения в рабочие процессы искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что сам обращается за помощью к технологиям, в том числе при подготовке докладов. Банки заинтересованы в получении прибыли, и, очевидно, они будут задействовать искусственный интеллект, отметил депутат.