Массовые увольнения грядут в российской банковской сфере

Банки будут сокращать штат на фоне введения в рабочие процессы искусственного интеллекта, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Выступая в ходе пресс-конференции, он подчеркнул, что сам обращается за помощью к технологиям, в том числе при подготовке докладов, передает корреспондент NEWS.ru.

Банки заинтересованы в получении прибыли и, очевидно, они будут задействовать искусственный интеллект. С одной стороны, ИИ будет давать возможность максимально получать качественные услуги, и эта работа уже ведется. С другой стороны технологизация процесса неизбежна и будущее банков с точки зрения количества людей предопределено – в значительной степени будут задействованы компьютеры и программы. Некоторые головастики будут управлять процессом, — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что россиянам не стоит беспокоиться о вытеснении людей роботами с рынка труда. По словам парламентария, в стране с каждым годом растет дефицит рабочих кадров.