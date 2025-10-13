Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 13:20

Массовые увольнения грядут в российской банковской сфере

Депутат Аксаков: ИИ вытеснит банковских сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки будут сокращать штат на фоне введения в рабочие процессы искусственного интеллекта, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Выступая в ходе пресс-конференции, он подчеркнул, что сам обращается за помощью к технологиям, в том числе при подготовке докладов, передает корреспондент NEWS.ru.

Банки заинтересованы в получении прибыли и, очевидно, они будут задействовать искусственный интеллект. С одной стороны, ИИ будет давать возможность максимально получать качественные услуги, и эта работа уже ведется. С другой стороны технологизация процесса неизбежна и будущее банков с точки зрения количества людей предопределено – в значительной степени будут задействованы компьютеры и программы. Некоторые головастики будут управлять процессом, — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что россиянам не стоит беспокоиться о вытеснении людей роботами с рынка труда. По словам парламентария, в стране с каждым годом растет дефицит рабочих кадров.

банки
искусственный интеллект
работа
финансы
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко оценил последствия вспышки заболевания ветрянкой
В Китае заявили о гневе Трампа от урока, который ему преподал Пекин
Отоларинголог назвал главную опасность наушников
Стюардесса умерла в самолете во время рейса Милан — Тайбей
В России фиксируется рост заболеваемости опасной инфекцией
Трамп пригрозил победой США в случае начала войны
ХАМАС передал Израилю всех живых заложников
«О чем вы, черт возьми, говорили?»: Трамп о переговорах Путина и Уиткоффа
Трамп признал ошибочность своих взглядов на украинский конфликт
Гороскоп на неделю с 13 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Чистый салон за минуты: какой автопылесос выбрать? Изучаем рейтинг лучших
Сбербанк запустил новый механизм возврата средств жертвам мошенников
В Астрахани отразили крупную воздушную атаку
Лучшая закуска из кабачков! Готовим из них вафли
Нетаньяху вручил Трампу символичный подарок на встрече в Израиле
Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи
Пригожин раскрыл, как рушатся звездные браки
В Госдуме рассказали, сколько россиян поддерживают введение цифрового рубля
Хоккеисты устроили ледовое побоище из-за русского языка в Латвии
Мужчинам дали совет по профилактике рака простаты
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.