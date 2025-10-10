Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 14:27

В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам нехватка рабочих мест из-за ИИ

Депутат Госдумы Свинцов: ИИ никогда не вытеснит людей с рынка труда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам не стоит беспокоиться о вытеснении людей роботами с рынка труда, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов после пресс-конференции «Вкалывают роботы, а не человек: Какие профессии может заменить роботизация и ИИ?», которая проходила в НСН. По словам парламентария, которые передает корреспондент NEWS.ru, в стране с каждым годом растет дефицит рабочих кадров.

У нас с каждым годом дефицит рабочих кадров нарастает. У нас самая большая страна в мире с самым большим количеством богатств: это лес, вода, воздух, территория, возможность выращивать любую сельхозпродукцию. <...> Все, что в мире требуется, у нас есть. Поэтому в России никогда такого не произойдет, что людям не будет хватать рабочего места, — подчеркнул Свинцов.

Парламентарий сослался на мнение аналитиков и ученых, которые, по его утверждению, прогнозируют рост потребности в людских кадрах каждые пять лет. Депутат отметил, что искусственный интеллект не заменяет, а, наоборот, добавляет работы, так как за человеком остаются умственный труд, расчеты, прогнозы и важные решения.

Да, будет трансформация различных профессий. Например, ИИ будет активно внедрятся в транспорт, но все равно работники этой сферы будут востребованы. Потребность в человеческих ресурсах в России будет всегда, — резюмировал Свинцов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что в будущем вполне возможна интеграция ИИ в боевые действия. При этом, по его словам, современные технологии пока не дают возможности эффективно сражаться в условиях хаоса.
