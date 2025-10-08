Раскрыто, может ли ИИ стать «участником» боевых действий

Интеграция искусственного интеллекта в боевые действия в будущем вполне возможна, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. При этом, по его словам, современные технологии пока не дают возможности эффективно сражаться в условиях хаоса.

Есть такое понятие — «дополненная реальность». Не раз были попытки создать некие очки, устройства, которые позволяли человеку ориентироваться в окружающей обстановке с различными целями. У нас это была система «Ратник» и «Ратник-2». Ее не раз показывали на выставках, но, к сожалению, по разным причинам в зоне СВО она себя не проявила должным образом. Но сама идея о том, что вы получаете всю информацию, которая происходит в реальном времени на поле боя, она, конечно, облегчала бы жизнь бойцам. В будущем ИИ, возможно, появится на поле боя и сможет помогать. Но он не должен заменить реальных людей, — отметил Леонков.

Он напомнил, что украинское контрнаступление 2023 года в Запорожской области было полностью спланировано с помощью искусственного интеллекта. По словам военэксперта, многочисленные атаки, осуществляемые по программе, разработанной ИИ, оказались безуспешными. Как подчеркнул эксперт, это произошло потому, что с российской стороны руководство боем осуществляли люди, а с украинской — нейросетью.

Еще одна ахиллесова пята системы искусственного интеллекта — чтобы она самостоятельно обнаруживала [цели], принимала решение за человека. Американцы не раз пытались такого достичь в разных военных конфликтах, в частности в Афганистане, Ираке. Но система искусственного интеллекта на поле боя вообще себя не оправдала никоим образом, — добавил Леонков.

По его словам, одна из ключевых задач для разработчиков сейчас — создать ИИ, который не только собирает данные, но и анализирует их, а затем передает важную информацию военачальникам и солдатам. Военэксперт отметил, что на поле боя нет ничего предсказуемого, и если система не готова работать в таких условиях, она просто не сможет там функционировать.

Ранее заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы Украины применяют бесшумные мини-дроны против российских войск. По его словам, эта малая беспилотная авиация создает серьезную угрозу из-за своей скрытности.