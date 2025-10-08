Генерал раскрыл, как ВСУ могут использовать бесшумные мини-дроны

Вооруженные силы Украины используют бесшумные мини-дроны против российских войск, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. Он отметил, что эта малая беспилотная авиация представляет серьезную угрозу из-за своей незаметности. По его словам, бесшумность таких аппаратов достигается за счет использования электродвигателей, что затрудняет обнаружение БПЛА.

Бесшумность мини-дронов ВСУ связана с тем, что в них используются электродвигатели. Эта мелюзга — малая беспилотная авиация — очень опасна для индивидуального поражения личного состава. Как правило, это приводит к безвозвратным потерям, — пояснил Попов.

Он добавил, что сфера применения таких БПЛА не ограничивается только охотой на солдат, поскольку мини-дроны эффективны для диверсий против критически важных объектов. По словам генерала, совокупное использование даже небольшого количества таких аппаратов способно создать системные проблемы для обороны и безопасности.

Бесшумный мини-дрон ВСУ может организовать воспламенение. Такие БПЛА с зарядом для химического возгорания могут нанести удар по форточке или стеклу любого здания. Затушить такое пламя тяжело, как, например, напалм. На этих мелочах можно построить глобальную систему нанесения ущерба как природе, так и социальным структурам, например, тем же НПЗ. Что, если таких дронов пять, шесть, семь пролетит? Вроде бы как муха, но когда происходит воспламенение в одном месте, разрыв трубопровода в другом или нарушение кабеля, получается, что образовывается очень серьезный вопрос для обеспечения безопасности, — резюмировал Попов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские подразделения начали применять бесшумные малогабаритные FPV-дроны в районе Кременной в Луганской Народной Республике. По его словам, такие дроны сложно обнаружить и уничтожить, однако российские бойцы уже нашли способы противодействия этой угрозе.