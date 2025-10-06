Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:22

В России рассказали про бесшумное оружие ВСУ, которое сложно уничтожить

Марочко: ВСУ используют бесшумные FPV-дроны у Кременной в ЛНР

Военнослужащий ВСУ

Украинские подразделения начали применять бесшумные малогабаритные FPV-дроны в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, такие дроны сложно обнаружить и уничтожить, однако российские бойцы уже нашли способы противодействия этой угрозе. Новую тактику отмечают в Серебрянском лесничестве, где дроны доставляются к линии фронта с помощью крупных гексакоптеров-носителей.

Принцип действия: такие дроны несут на себе большие гексакоптеры, так называемые матки, которые затем разбрасывают эти маленькие дроны, — пояснил Марочко.

Он уточнил, что после сброса дроны находятся в режиме ожидания определенное время, после чего наносят удар по выявленным целям. Радиус полета таких аппаратов составляет около трех-пяти километров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Вашингтон примет решение о поставке ракет Tomahawk украинской стороне, то это может навредить отношениям США и России. По его словам, урон может ждать те позитивные тенденции, которые наметились между сторонами.

