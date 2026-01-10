Атака США на Венесуэлу
Папарацци подловили Ирину Шейк в микроскопических шортах

Ирина Шейк вышла на прогулку с собакой в микроскопических шортах

Ирина Шейк Ирина Шейк Фото: imageSPACE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Живущая в США российская модель Ирина Шейк появилась на улицах Нью-Йорка в коротких шортах, снимками с ней в соцсети Х поделилось издание BackgridUS. 40-летнюю модель запечатлели во время прогулки по Нью-Йорку в компании восьмилетней дочери Леи и их питомца — собаки породы мальтипу.

Известная своим умением сочетать подиумные тренды с повседневным комфортом, Шейк выбрала для выхода многослойный аутфит, состоящий из черных легинсов, надетых под экстремально короткие джинсовые шорты. Образ дополнили куртка, массивные ботинки и полное отсутствие мейкапа, что подчеркнуло естественную красоту модели.

В отличие от звездной мамы, маленькая Лея была одета строго по погоде: на девочке были теплая шапка и шарф. Пока Ирина вела собаку на поводке, папарацци фиксировали каждый ее шаг, отмечая, что модель находится в прекрасном расположении духа. Этот выход стал первым подтверждением того, что Шейк сохранила любовь к провокационным элементам гардероба и экспериментам со стилем.

Ранее супермодель опубликовала фотографии с празднования Нового года в Нью-Йорке. На кадрах можно заметить традиционные русские блюда: салаты селедка под шубой и оливье, а также домашние пельмени.

модели
США
Нью-Йорк
шорты
Ирина Шейк
