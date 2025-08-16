«Вплавились в ногу»: девушка купила шорты в интернете и получила ожоги Жительница Лондона купила шорты по совету в TikTok и получила ожоги

Жительница Лондона Молли-Мэй Уотсон попала в больницу после того, как надела купленные в TikTok шорты, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в мае 2024 года, когда девушка приобрела модель из эластана всего за 8,57 фунта (около 900 рублей) и надела их на вечеринку перед родами сестры. Пострадавшая рассказала, что в итоге получила ожоги.

Шорты вплавились мне в ногу, поэтому мне пришлось их сорвать. У меня остались ожоги первой и второй степени, — пояснила Уотсон.

Изначально девушка предположила, что под платье залетела пчела, но при попытке снять шорты обнаружила, что ткань приклеилась к коже. В больнице врачи оказали пострадавшей помощь и предупредили, что на ноге могут остаться шрамы.

Ранее врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что риск заражения кожными заболеваниями через одежду с маркетплейсов, хоть и небольшой, все же существует. Так она прокомментировала видео девушки, которая утверждала, что заразилась лишаем после примерки шортов с маркетплейса.