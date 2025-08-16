Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 19:26

«Вплавились в ногу»: девушка купила шорты в интернете и получила ожоги

Жительница Лондона купила шорты по совету в TikTok и получила ожоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Лондона Молли-Мэй Уотсон попала в больницу после того, как надела купленные в TikTok шорты, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в мае 2024 года, когда девушка приобрела модель из эластана всего за 8,57 фунта (около 900 рублей) и надела их на вечеринку перед родами сестры. Пострадавшая рассказала, что в итоге получила ожоги.

Шорты вплавились мне в ногу, поэтому мне пришлось их сорвать. У меня остались ожоги первой и второй степени, — пояснила Уотсон.

Изначально девушка предположила, что под платье залетела пчела, но при попытке снять шорты обнаружила, что ткань приклеилась к коже. В больнице врачи оказали пострадавшей помощь и предупредили, что на ноге могут остаться шрамы.

Ранее врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что риск заражения кожными заболеваниями через одежду с маркетплейсов, хоть и небольшой, все же существует. Так она прокомментировала видео девушки, которая утверждала, что заразилась лишаем после примерки шортов с маркетплейса.

шорты
одежда
происшествия
Лондон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна постыдная правда об «орденоносцах» в ВСУ
Стал известен ответ Зеленского на предложение оставить Донбасс ради мира
Лютая месть за Курск, трюк Трампа, ступор на Аляске: что будет дальше
«Ростех» сообщил об иностранных заказах на один вид военной техники
Ученые создали бактериальный щит для доставки вирусов в раковую опухоль
В США раскрыли, какие уступки готов обсудить Зеленский на встрече с Трампом
Помидоры с морковной ботвой без уксуса — стоят до весны и хрустят
Кремль опубликовал список участников совещания Путина после поездки в США
В Петербурге задержали подростков, избивших двойника Ленина
Путин вручил ректору МГИМО орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Озвучен средний срок жизни бойцов ВСУ под Сумами
«Вплавились в ногу»: девушка купила шорты в интернете и получила ожоги
Встречу Путина и Трампа назвали прорывом на пути к миру на Украине
Готовлю «Тещин язык» уже 5 лет — и каждый раз все просят рецепт
Тюремного повара наказали за лозунг «Бухенвальда» на спине
Беременная женщина спасла детей из полыхающего дома
Более 500 сотрудников уволились с шахты в российском регионе
«Ахмат» перемолол ВСУ в своей «мясорубке» на Сумском направлении
ИИ помог создать новый класс антибиотиков против самых опасных инфекций
Священник объяснил значение подаренной Путиным на Аляске иконы
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.