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13 июля 2025 в 20:17

Спущенные шорты сына Уилла Смита насмешили пользователей Сети

Джейден Смит Джейден Смит Фото: Capital Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сын известного американского актера Уилла Смита Джейден Смит во время прогулки в необычном наряде попал на видео, которое разместил портал Whoopsee в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он прошелся по улице со спущенными шортами, продемонстрировав нижнее белье, из-за чего пользователи Сети подняли его на смех.

Джейден был замечен в Калабасасе, расположенном в американском штате Калифорния. Пользователей рассмешил внешний вид сына актера, ввиду чего они написали массу шутливых и язвительных комментариев. Некоторые иронично предположили, что он ищет туалетную бумагу.

Настоящий клоун, — говорится в одном из комментариев.

Ранее возлюбленная известного актера Леонардо Ди Каприо модель Виттория Черетти разместила в социальных сетях снимки, на которых предстала перед подписчиками в элегантной мини-юбке молочного цвета с черными швами и цепочкой. Она сделала фото, находясь на отдыхе на палубе яхты. Сверху на девушке была надета белая майка, под которой виднеется черный бюстгальтер.

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Спущенные шорты сына Уилла Смита насмешили пользователей Сети
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