«Болтает от бессилия»: депутат высмеял Зеленского после его слов о ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский делает пустые заявления о якобы сокращении численности российских военных из-за бессилия, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По словам парламентария, украинский политик часто меняет свои взгляды, поэтому его высказывания не несут никакой смысловой нагрузки.

Только у Зеленского мы не спросили, что России делать. У нас есть высшее военно-политическое руководство страны, а Зеленский может говорить все что угодно. Так он только сильнее закапывает себя каждый раз. Он дает интервью направо и налево западной прессе. Я думаю, ему кто-то подсказывает, что нужно говорить, и вот он маневрирует: то одно скажет, то второе, то об окончании боевых действий, то о продолжении, то он указ еще не отменил. Его слова каждый раз противоречат друг другу, и, кажется, это уже никого не удивляет, потому что его всерьез не воспринимают. Мы понимаем причины его действий. Он настоящий актер и болтает от бессилия, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что Зеленский не может противопоставить ничего конкретного, поэтому продолжает пустословить. По словам депутата, достаточно проанализировать количество сдающихся в плен солдат ВСУ, а также процент обмена телами между РФ и Украиной, чтобы понять, кто находится в более выгодном положении.

Ранее Зеленский выразил желание отдохнуть после окончания конфликта. Он отметил, что пока не задумывается о своих планах на досуг и дальнейшую жизнь после завершения боевых действий и ухода с поста.