Зеленский заговорил о желании отдохнуть Зеленский заявил о желании отдохнуть после завершения кризиса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы отдохнуть после завершения конфликта. В интервью телеканалу Fox News он признался, что пока не строит планов на свой досуг после остановки боевых действий и отставки.

Я не знаю. Правда, не знаю. Отдохнуть? Я хочу отдохнуть! — сказал Зеленский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевские власти могут попытаться использовать избирательный процесс в своей стране для проведения военных действий. По его словам, процесс волеизъявления не должен становиться основанием для тактической паузы с целью перевооружения украинской армии.

Научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах. По его мнению, это может сигнализировать о том, что на встрече между Киевом и Вашингтоном в Майами поднимался вопрос украинского голосования. Он отметил, что, несмотря на желание Залужного участвовать в президентской гонке, административные ресурсы все еще играют значительную роль.