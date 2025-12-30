Условия, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским, могут стать причиной провала переговоров, передает American Conservative. В статье говорится, что предоставление надежных гарантий безопасности со стороны США для Украины может создать значительные политические и геополитические трудности для администрации президента США Дональда Трампа. Кроме того, приверженцы американского президента могут выразить недовольство, если США решат вступить в союз с Украиной.

Самонадеянные требования Зеленского, если они будут выполнены, могут обречь переговоры на провал, — говорится в материале.

Ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что Европейский союз с трудом выделил $90 млрд на поддержку Украины до 2028 года. По его словам, Запад не способен найти еще $800 млрд, которые Зеленский просит для восстановления страны. Дэвис выразил удивление по поводу запроса Зеленского на такую огромную сумму, отметив, что европейские страны сталкиваются с собственными экономическими трудностями и не могут позволить себе такие масштабные расходы.