Силуанов рассказал, какая судьба ждет ЮГК Силуанов: Минфин без промедлений выставит ЮГК на открытый аукцион

Минфин России планирует выставить выставить золотодобывающую компанию ЮГК на открытый аукцион, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, министерство не будет затягивать с принятием решения.

Открытый аукцион, будем выставлять на торги. Затягивать не будем, — отметил Силуанов.

Ранее стало известно, что Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему владельцу ЮГК Константину Струкову. В рамках судебного решения в доход государства обращено имущество и денежные средства миллиардера на общую сумму 4,9 млрд рублей.

До этого Генпрокуратура России сообщала, что экс-владелец «Южуралзолото» вывел за границу свыше 163 млрд рублей. Согласно данным, на эти деньги он приобрел недвижимость, яхты, предметы роскоши и финансировал строительство различных объектов в нескольких странах. По версии силовиков, Струков ранее трудоустроил большинство перечисленных лиц на высокооплачиваемые, но фиктивные должности.