Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:48

Силуанов рассказал, какая судьба ждет ЮГК

Силуанов: Минфин без промедлений выставит ЮГК на открытый аукцион

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минфин России планирует выставить выставить золотодобывающую компанию ЮГК на открытый аукцион, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, министерство не будет затягивать с принятием решения.

Открытый аукцион, будем выставлять на торги. Затягивать не будем, — отметил Силуанов.

Ранее стало известно, что Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему владельцу ЮГК Константину Струкову. В рамках судебного решения в доход государства обращено имущество и денежные средства миллиардера на общую сумму 4,9 млрд рублей.

До этого Генпрокуратура России сообщала, что экс-владелец «Южуралзолото» вывел за границу свыше 163 млрд рублей. Согласно данным, на эти деньги он приобрел недвижимость, яхты, предметы роскоши и финансировал строительство различных объектов в нескольких странах. По версии силовиков, Струков ранее трудоустроил большинство перечисленных лиц на высокооплачиваемые, но фиктивные должности.

Россия
Минфин
Антон Силуанов
югк
аукционы
торги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о продолжении переговоров по Украине
Белоусов подписал приказ о призыве в 2026 году
С наступлением холодов армии России стало проще находить Starlink
Терапевт назвала заболевания, которые часто обостряются на Новый год
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярском крае началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.