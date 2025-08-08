Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 01:52

В управляющей компании «Южуралзолото» выбрали нового президента

Новым президентом управляющей компании «Южуралзолото» стал Семен Гринько

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новым президентом управляющей компании «Южуралзолото» (УК ЮГК) стал Семен Гринько, о чем свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения были внесены в реестр 7 августа, спустя менее месяца после отстранения от должности предыдущего руководителя компании Константина Струкова.

Назначение Гринько стало очередным этапом реорганизации компании после решения Советского районного суда Челябинска от 11 июля. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолота», принадлежавших Струкову. Временным руководителем компании после отстранения Струкова была назначена Лариса Ивлева.

ЮГК остается одним из крупнейших золотодобывающих холдингов России. Компания имеет активы в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России подала иск к экс-мэру Вологды и бывшему депутату Госдумы Евгению Шулепову, обвинив его в незаконном обогащении. По данным источников, надзорное ведомство потребовало обратить в пользу государства имущество бывшего чиновника. В перечень подлежащего конфискации имущества входят 12 земельных участков, 10 квартир и жилых домов, 22 нежилых объекта недвижимости, расположенных в Вологде, Москве и соответствующих областях.

югк
президенты
выборы
компании
