Управляющая компания «Южуралзолота» перешла в собственность государства

ООО «Управляющая компания ЮГК» (УК ЮГК) перешла в собственность государства, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). В качестве учредителя золотодобытчика с 15 июля указана Российская Федерация.

Интересы государства в компании теперь представляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Президентом компании по-прежнему значится Константин Струков.

Ранее стало известно, что Константина Струкова отстранили от должности президента управляющей компании «ЮГК», так как он, продолжая находиться на соответствующем посту, сохранял влияние на работников холдинга, которые были у него в подчинении. Такое решение принял Советский районный суд Челябинска.

До этого сообщалось, что акции золотодобывающей компании ЮГК (»Южуралзолото») прибавили 19,55% и на пике достигли 0,57 рубля за бумагу в начале основной сессии МосБиржи после перерыва в связи с отменой предписания ЦБ РФ на фоне рассмотрения дела о национализации мажоритарного пакета, принадлежащего Струкову. В частности, рост замедлился до 14,47%, а акции торговались на уровне 0,5458 рубля за бумагу.