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17 июля 2025 в 11:23

Стал известен новый руководитель компании «Южуралзолото»

Исполняющим обязанности президента компании «Южуралзолото» назначили Ивлеву

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Лариса Ивлева стала руководителем компании «Южуралзолото», следует из данных ЕГРЮЛ. Ее назначили на должность исполняющего обязанности президента организации, передает ТАСС.

Отмечается, что соответствующие изменения в реестре появились накануне, 16 июля. До этого газета «Коммерсант» сообщала, что ранее Ивлева занимала пост вице-президента компании. Бывшим руководителям запретили занимать в органах управления какие-либо должности, говорится в материале.

Ранее стало известно, что Константина Струкова отстранили от должности президента Управляющей компании ЮГК, так как он, продолжая находиться на соответствующем посту, сохранял влияние на работников холдинга, которые были у него в подчинении. Такое решение принял Советский районный суд Челябинска.

До этого сообщалось, что акции золотодобывающей компании ЮГК («Южуралзолото») прибавили 19,55% и на пике достигли 0,57 рубля за бумагу в начале основной сессии МосБиржи после перерыва в связи с отменой предписания ЦБ РФ на фоне рассмотрения дела о национализации мажоритарного пакета, принадлежащего Струкову. В частности, рост замедлился до 14,47%, а акции торговались на уровне 0,5458 рубля за бумагу.

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