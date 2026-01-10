«Теперь представлен»: портрет Трампа выставили в национальной галерее Трамп рассказал о размещении своего портрета в национальной галерее

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что в Национальной портретной галерее в Вашингтоне выставлен его портрет. Пост сопровождало фото в двух ракурсах.

Теперь представлен в Национальной портретной галерее, — написал Трамп.

Отмечается, что портрет 47-го президента выполнен в черно-белой гамме. На нем Трамп стоит в Овальном кабинете, опираясь руками на стол.

Ранее Вашингтонская национальная опера объявила о переносе своих выступлений из Центра Джона Ф. Кеннеди, который взял под свой контроль Трамп. Еще в декабре республиканец переименовал культурное учреждение в Трамп-Кеннеди-центр. Художественный руководитель национальной оперы США также сослался на пошатнувшееся доверие спонсоров и снизившиеся доходы от продажи билетов.

До этого Трамп предположил, что лучше разбирался в недвижимости, чем в политике. Он напомнил, что по его инициативе идет строительство бального зала в Белом доме — красивого здания, за которое Трампа, по его мнению, «будут благодарить».

Ранее президент США признал, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его «собственной моралью». Политик отверг значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи.