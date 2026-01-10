Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 18:24

Стало известно, почему американцы не торопятся добывать ресурсы на Украине

Американист Дудаков: США не смогут заработать на добыче ресурсов на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США не смогут заработать на добыче природных ресурсов на Украине, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, именно поэтому американцы не торопятся инвестировать в это дело.

Какие-то природные ресурсы, конечно, американцы могут начать добывать на Украине, но объемы будут небольшими и заработать на этом существенные деньги вряд ли получится. Они сами это понимают, поэтому и не торопятся туда заходить с инвестициями, не говоря уже о том, что в один момент, если ситуация вновь выйдет из-под контроля, все эти инвестиции придется списывать, — высказался Дудаков.

Он отметил, что риски очень высоки для любых инвестиций в украинскую экономику. Поэтому, по словам американиста, маловероятно, что большое количество частных инвесторов согласится вкладывать деньги в добычу природных ресурсов.

Ранее финансовый аналитик Андрей Верников заявил, что крупные западные фонды заинтересованы в получении ресурсов Украины. По его мнению, эти организации преследуют единственную цель — «застолбить» площадку в стране на будущее.

ресурсы
Украина
США
инвесторы
Наталья Наволоцкая
