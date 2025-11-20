Аналитик объяснил интерес западных фондов к Украине

Крупные западные фонды заинтересованы в получении ресурсов Украины, заявил RT финансовый аналитик Андрей Верников. По его мнению, эти организации преследуют единственную цель — «застолбить» площадку в стране на будущее.

Украина сейчас инвестиционно пустая. Страна не может обеспечить даже текущие расходы, не то, что инвестиции в такие материалоемкие отрасли, как металлургия. Эти договоренности с крупными фондами готовятся по принципу: если мирный трек сложится, все будет хорошо. А мы пока площадочку застолбили, — высказался Верников.

Аналитик Павел Данилин в свою очередь отметил, что западные фонды хотят скупить стратегические активы Украины. Он уточнил, что прежде всего это касается компании BlackRock, которая активно заинтересовалась страной еще в 2022 году.

Ранее сообщалось, что все госпредприятия Украины должны быть в течение полугода преобразованы в акционерные общества или ООО, где 100% акций будут принадлежать государству. Соответствующий порядок преобразования уже был утвержден кабмином.