10 января 2026 в 18:25

Стало известно о предстоящем походе Трампа к врачу

Белый дом: Трамп посетит стоматолога

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит запланированный прием у стоматолога, сообщили в Белом доме. Отмечается, что встреча намечена на утро 10 января. Для обследования президенту предстоит перелет из округа Колумбия во Флориду.

Президент Трамп запланированно посетит своего стоматолога во Флориде, — уточнили в Белом доме.

Ранее Трамп сообщил, что в Национальной портретной галерее в Вашингтоне выставлен его портрет. Он был выполнен в черно-белой гамме. На портрете Трамп предстал в Овальном кабинете, опиравшийся руками на стол.

До этого Вашингтонская национальная опера объявила о переносе своих выступлений из Центра Джона Ф. Кеннеди, который взял под свой контроль Трамп. Еще в декабре республиканец переименовал культурное учреждение в Трамп-Кеннеди-центр. Художественный руководитель национальной оперы США также сослался на пошатнувшееся доверие спонсоров и снизившиеся доходы от продажи билетов.

Также Трамп предположил, что лучше разбирался в недвижимости, чем в политике. Он напомнил, что по его инициативе идет строительство бального зала в Белом доме — красивого здания, за которое Трампа, по его мнению, «будут благодарить».

