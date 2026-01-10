Атака США на Венесуэлу
Странное ДТП парализовало движение в Москве

Опрокинувшийся автомобиль затруднил движение на Можайском шоссе в Москве

Движение парализовано на Можайском шоссе в Москве из-за опрокидывания автомобиля, передает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент транспорта. По данным ведомства, ДТП произошло в районе дома № 48.

На Можайском шоссе (в районе дома № 48) произошло опрокидывание автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — сказано в сообщении.

Ранее в краснодарском Усть-Лабинске автомобиль Mercedes сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Судя по кадрам с места ДТП, она держала в руках телефон и не посмотрела по сторонам, когда переходила дорогу.

Кроме того, в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области сообщили, что в ДТП с участием автобуса на Ильинском шоссе пострадали четверо человек, включая двух подростков. Трое из них отказались от размещения в стационаре, а одного пациента доставили в медицинское учреждение с травмами средней тяжести.

До этого в Ростовской области легковой автомобиль разорвало на части в ДТП. В результате женщина-пассажир 1967 года рождения получила несовместимые с жизнью травмы.

