Странное ДТП парализовало движение в Москве Опрокинувшийся автомобиль затруднил движение на Можайском шоссе в Москве

Движение парализовано на Можайском шоссе в Москве из-за опрокидывания автомобиля, передает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент транспорта. По данным ведомства, ДТП произошло в районе дома № 48.

На Можайском шоссе (в районе дома № 48) произошло опрокидывание автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — сказано в сообщении.

