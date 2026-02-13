Остановка состава вызвала коллапс на МЦД-2

Движение через станцию Павшино на МЦД-2 и Рижском направлении оказалось затруднено, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. Там уточнили, что затор образовался из-за остановки состава по техническим причинам. Специалисты уже работают над сокращением задержек.

На D2 и Рижском направлении затруднено движение через станцию Павшино из-за остановки состава по техническим причинам. К нему уже направлен вспомогательный локомотив, который уберет состав с путей. Часть поездов проследует укороченными маршрутами, — говорится в заявлении.

Через некоторое время в компании уточнили, что движение через станцию Павшино осуществляется в обе стороны. Оно уже вводится в график.

Ранее около 80 рейсов задержали во Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за снегопада. В частности, в первом аэропорту отложили вылет 21 самолета, 10 воздушных судов не смогли приземлиться вовремя. В Шереметьево на отправление задержали 12 рейсов, а на прибытие — 10. В то же время в Домодедово не смогли вылететь 12 воздушных судов, а совершить посадку — семь.