13 февраля 2026 в 10:49

Остановка состава вызвала коллапс на МЦД-2

Затор образовался на МЦД-2 по техническим причинам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Движение через станцию Павшино на МЦД-2 и Рижском направлении оказалось затруднено, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. Там уточнили, что затор образовался из-за остановки состава по техническим причинам. Специалисты уже работают над сокращением задержек.

На D2 и Рижском направлении затруднено движение через станцию Павшино из-за остановки состава по техническим причинам. К нему уже направлен вспомогательный локомотив, который уберет состав с путей. Часть поездов проследует укороченными маршрутами, — говорится в заявлении.

Через некоторое время в компании уточнили, что движение через станцию Павшино осуществляется в обе стороны. Оно уже вводится в график.

Ранее около 80 рейсов задержали во Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за снегопада. В частности, в первом аэропорту отложили вылет 21 самолета, 10 воздушных судов не смогли приземлиться вовремя. В Шереметьево на отправление задержали 12 рейсов, а на прибытие — 10. В то же время в Домодедово не смогли вылететь 12 воздушных судов, а совершить посадку — семь.

Москва
поезда
МЦД
заторы
задержки
