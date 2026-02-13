Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 08:42

Около 80 рейсов задержали в трех московских аэропортах

Порядка 80 рейсов задержали во Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за снегопада

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Около 80 рейсов задержали во Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за снегопада, сообщил Telegram-канал Baza. В частности, в первом аэропорту отложили вылет 21 самолета, 10 воздушных судов не смогли приземлиться вовремя.

В Шереметьево на отправление задержали 12 рейсов, а на прибытие — 10. В то же время в Домодедово не смогли вылететь 12 воздушных судов, а совершить посадку — семь.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали, что снегопад в Москве и Московской области будет продолжаться с переменной интенсивностью весь вечер, ночь и до утра 13 февраля. Ожидается прирост снежного покрова до трех сантиметров, на дорогах возможна гололедица. До 09:00 пятницы в Москве и области сохраняется желтый уровень погодной опасности.

До этого стало известно, что морозы вернутся в Москву уже на следующей неделе. Температура воздуха в российской столице опустится до минус 12 градусов. Такие значения будут аномально низкими, на четыре-пять градусов ниже климатической нормы. Наиболее низкой будет температура воздуха во вторник, 17 февраля.

