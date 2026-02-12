Синоптики спрогнозировали, когда закончится снегопад в Москве Гидрометцентр РФ: снегопад в Москве и Подмосковье продолжится до утра 13 февраля

Снегопад в Москве и Московской области будет продолжаться с переменной интенсивностью весь вечер, ночь и до утра 13 февраля, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Ожидается прирост снежного покрова до трех сантиметров, на дорогах возможна гололедица.

По прогнозам синоптиков, количество осадков составит 3–5 миллиметров. До 09:00 пятницы в Москве и области сохраняется желтый уровень погодной опасности.

Ночью температура в столице опустится до минус 1–3 градусов, по области — до минус 5. Днем воздух может прогреться до плюс 3. Южный ветер достигнет скорости 5–10 метров в секунду.

Вечером и ночью мы ожидаем снег и мокрый снег, количество осадков может составить 3–5 мм, а прирост снежного покрова — до 3 см, — указано в сообщении.

Непогоду принесли западно-восточный перенос воздушных масс и серия волновых циклонов. Они же обеспечат оттепель в ближайшие часы.

По итогам дня высота снежного покрова в регионе может увеличиться до шести сантиметров. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на провода и деревья.

Ранее сообщалось, что морозы вернутся в Москву уже на следующей неделе. Температура воздуха в российской столице опустится до минус 12 градусов. Такие значения будут аномально низкими, на четыре-пять градусов ниже климатической нормы.