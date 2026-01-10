Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 15:43

В Махачкале закрыли небо

Росавиация: аэропорт Махачкалы не принимает самолеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Временные ограничения ввели в аэропорту Махачкалы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Они начали действовать с 15:28 мск. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Тем временем после временных ограничений аэропорт Волгограда начал принимать и выпускать самолеты. Воздушная гавань не функционировала с 10:12 до 13:33 мск.

До этого сообщалось, что около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж в Шереметьево. Выдача замедлилась из-за циклона «Фрэнсис», который повлиял на работу техники. Люди были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов, среди них есть семьи с маленькими детьми.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями, еще по четыре — над Калужской областью.

