18 ноября 2025 в 23:38

Названа дата первого полета российского истребителя Су-75

Летчик Богдан: Су-75 Checkmate впервые взлетит в начале 2026 года

Сухой Су-75 Сухой Су-75 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый полет новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на начало 2026 года, сообщил РИА Новости начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого» Герой России Сергей Богдан. В настоящее время машина находится в сборочном цехе, где ведутся ее завершающие доработки.

Самолет уже в цеху <…>, есть определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно состояться достаточно скоро,сказал Богдан.

Первая публичная демонстрация перспективного авиационного комплекса состоялась на авиасалоне МАКС-2021. Позже истребитель был представлен и на международной арене — в Дубае. Разработчик рассматривает Checkmate не только как продукт для отечественных ВКС, но и как платформу для совместных проектов с зарубежными партнерами.

Ранее сообщалось, что в американских средствах массовой информации возник ажиотаж в связи с появлением в Сети нового фото российского истребителя Су-75. Как сообщил обозреватель издания National Security Journal (NSJ) Рубен Джонсон, между Россией и Белоруссией может быть налажено совместное производство данных боевых самолетов.

