09 октября 2025 в 09:31

Снимок российского Су-75 напугал экспертов в США

NSJ: снимок российского истребителя Су-75 вызвал переполох в США

Сухой Су-75 Сухой Су-75 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В американских средствах массовой информации возник ажиотаж в связи с появлением в Сети нового фото российского истребителя Су-75, сообщает обозреватель издания National Security Journal (NSJ) Рубен Джонсон. Он отметил, что распространенный снимок может свидетельствовать о подготовке к летным испытаниям перспективного легкого истребителя пятого поколения.

Появление предполагаемых фотографий российского истребителя Су-75 вызвало переполох в сообществе боевой авиации. На снимках, по всей видимости, запечатлена подготовка летного прототипа к летным испытаниям на взлетно-посадочной полосе, — написал обозреватель.

По оценке автора, в возможных поставках Су-75 может проявлять заинтересованность Белоруссия. Джонсон допускает, что между Россией и республикой может быть налажено совместное производство данных боевых самолетов.

Ранее сообщалось, что Белоруссия рассматривает возможность участия в производстве компонентов для легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. В республике говорили, что новая боевая машина способна создать серьезные проблемы для западной авиации.

Су-75
самолеты
авиация
США
