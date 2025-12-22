Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 09:33

Су-57 впервые совершил полет с перспективным двигателем пятого поколения

Су-57 Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Истребитель Су-57 впервые поднялся в воздух с перспективным двигателем пятого поколения «изделие 177», сообщили в Ростехе. Там уточнили, что новый двигатель разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией специально для авиационных комплексов пятого поколения.

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации (входят в госкорпорацию «Ростех») приступили к летным испытаниям двигателя «изделие 177» в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Машину поднял в небо заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания, — заявили в госкорпорации.

Тяга на форсаже в двигателе составляет 16 000 кгс. Он имеет сниженный расход топлива и увеличенные ресурсные показатели, уточнили в Ростехе. В госкорпорации добавили, что в настоящее время ОАК реализует программу по расширению мощностей. Это позволит нарастить объемы поставок истребителей пятого поколения в войска.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал эффективность в выполнении новых боевых задач и продолжает совершенствовать свои тактико-технические характеристики. По словам руководителя, российский самолет превосходит зарубежные аналоги по ряду ключевых параметров и успешно подтвердил свои стелс-качества в новых типах боевых миссий.

Су-57
истребители
Ростех
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ночной пожар унес жизнь ребенка
Гастроэнтеролог предупредила, чем грозит смешивание алкоголя с газировкой
Юрист ответил, можно ли обменивать одежду из магазина белья
ДТП с участием самосвала и двух легковушек унесло жизни четырех человек
Россияне стали массово «терять» зрение
Несколько человек получили травмы при столкновении легковушки с маршруткой
В Конгрессе США потребовали надавить на Россию
Раскрыто, сколько грабителям удалось вынести драгоценностей из Лувра
Россиян предупредили о риске стать соучастниками мошенничества
«Очень сильный грохот»: очевидица раскрыла детали взрыва на юге Москвы
В России откроют хабы по продаже подержанных машин со скидкой
СК опубликовал видео с места подрыва автомобиля, где погиб генерал Сарваров
Раскрыто, как организаторы взрыва в Москве могли собрать СВУ
Стало известно, сколько человек эвакуировал Киев из прифронтовых регионов
Инфекционист рассказала, чем опасен гонконгский грипп
В СК раскрыли детали убийства российского генерала в Москве
Легкие слоечки с яблоками: идеальная выпечка к чаю
Готовим говяжий язык правильно и без ошибок: мягкий, сочный и вкусный
Против экс-главы Ростова-на-Дону возбудили дело о многомиллионной взятке
Бывшего российского чиновника заподозрили в огромной взятке
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.