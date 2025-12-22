Су-57 впервые совершил полет с перспективным двигателем пятого поколения

Истребитель Су-57 впервые поднялся в воздух с перспективным двигателем пятого поколения «изделие 177», сообщили в Ростехе. Там уточнили, что новый двигатель разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией специально для авиационных комплексов пятого поколения.

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации (входят в госкорпорацию «Ростех») приступили к летным испытаниям двигателя «изделие 177» в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Машину поднял в небо заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания, — заявили в госкорпорации.

Тяга на форсаже в двигателе составляет 16 000 кгс. Он имеет сниженный расход топлива и увеличенные ресурсные показатели, уточнили в Ростехе. В госкорпорации добавили, что в настоящее время ОАК реализует программу по расширению мощностей. Это позволит нарастить объемы поставок истребителей пятого поколения в войска.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал эффективность в выполнении новых боевых задач и продолжает совершенствовать свои тактико-технические характеристики. По словам руководителя, российский самолет превосходит зарубежные аналоги по ряду ключевых параметров и успешно подтвердил свои стелс-качества в новых типах боевых миссий.